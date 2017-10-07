Гродненские таможенники изъяли у россиянина 39 видеокарт на 16 тыс. евро

Белорусские таможенники изъяли у россиянина 39 видеокарт общей стоимостью 15 тысяч евро, которые он вез через границу Беларуси и Польши под видом товара для личного пользования. Об этом сегодня сообщили в Гродненской региональной таможне.
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Белорусские таможенники изъяли у россиянина 39 видеокарт общей стоимостью 15 тысяч евро, которые он вез через границу Беларуси и Польши под видом товара для личного пользования. Об этом сегодня сообщили в Гродненской региональной таможне.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.