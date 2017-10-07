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10. 07. 2017

Гродненские таможенники изъяли у россиянина 39 видеокарт на 16 тыс. евро

Источник фото: ГТК

Белорусские таможенники изъяли у россиянина 39 видеокарт общей стоимостью 15 тысяч евро, которые он вез через границу Беларуси и Польши под видом товара для личного пользования. Об этом сегодня сообщили в Гродненской региональной таможне.

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Россиянин пересекал границу в пункте пропуска «Берестовица» в качестве пассажира автомобиля «Мерседес», выбрав «зеленый» коридор. Во время досмотра сотрудники таможни обнаружили в багаже мужчины 42 видеокарты с установочными дисками. Их общая стоимость превышала 16 тысяч евро. 
 
 
«Учитывая характер и стоимость перемещаемого товара, гаджеты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежали обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей», - отметили в таможне. 
 
По факту недекларирования товара был начат административный процесс. Мужчине оставили три видеокарты, а остальные изъяли до решения суда. 
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