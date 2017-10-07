"Батюшке со свастикой" из Гатово дали три года‍ за хранение оружия

Бывший настоятель храма Святого Духа в поселке Гатово (Минский район) Константин Бурыкин, известный также как батюшка со свастикой, получил три года лишения свободы. Такое наказание сегодня ему назначил суд Заводского района Минска.

Константин Бурыкин был признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его приговорили к трем годам колонии усиленного режима. При этом в срок включат восемь месяцев, которые он провел в изоляторе временного содержания.

Ранее мужчина признал свою вину и заявил, что не имел злого умысла приводить оружие в готовность. Во время обыска у него дома нашли револьвер системы Наган и пистолет Браунинг, патроны. На суде он утверждал, что даже не думал, что «ржавые пистолеты, которым более 100 лет» могут вызвать проблемы с законом.

Константин Бурыкин являлся духовным наставником в неонацистской организации «Русское национальное единство». Мужчина хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, а в одной из комнат повесил люстру в виде свастики. На теле уже бывшего батюшки имеются нацистские татуировки.