"Батюшке со свастикой" из Гатово дали три года‍ за хранение оружия

Бывший настоятель храма Святого Духа в поселке Гатово (Минский район) Константин Бурыкин, известный также как батюшка со свастикой, получил три года лишения свободы. Такое наказание сегодня ему назначил суд Заводского района Минска.
Бывший настоятель храма Святого Духа в поселке Гатово (Минский район) Константин Бурыкин, известный также как батюшка со свастикой, получил три года лишения свободы. Такое наказание сегодня ему назначил суд Заводского района Минска.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.