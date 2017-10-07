Азаренко проиграла второй ракетке мира и покидает Уимблдон

В понедельник, 10 июля, представительница Беларуси Виктория Азаренко неудачно сыграла в матче 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира и покидает его. Она проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп (Румыния).
В понедельник, 10 июля, представительница Беларуси Виктория Азаренко неудачно сыграла в матче 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира и покидает его. Она проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп (Румыния).
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.