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10. 07. 2017

Азаренко проиграла второй ракетке мира и покидает Уимблдон

В понедельник, 10 июля, представительница Беларуси Виктория Азаренко неудачно сыграла в матче 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира и покидает его. Она проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп (Румыния).

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Виктория завершила матч со счетом 6:7 (3:7), 2:6. В первом сете Виктория Азаренко вела 4:2, однако выиграть первую партию так и не смогла из-за собственных ошибок и уверенной игры соперницы на задней линии, затем она уступила на тай-брейке - 3:7. Во втором сете Симона Халеп повела в счете 3:0 – этого оказалось достаточно для победы.
 
Напомним, для Виктории Азаренко лучшим результатом на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2011 и 2012 годах. Далее белоруска собирается выступить в международном теннисном турнире Bank of The West Classic в Стэнфорде. Он начнется 31 июля.
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