Беларусь может закрыть часть диппредставительств за рубежом‍

Количество дипломатических представительств Республики Беларусь за рубежом может сократиться. О возможном закрытии неэффективных загранучреждений сообщил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей, который принял участие в открытии отделения посольства Нидерландов в Беларуси.

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По его словам, МИД анализирует деятельность диппредставительств и может предложить закрыть те, которые действуют неэффективно. Одновременно с этим Беларусь намерена открыть свои посольства и консульства в перспективных странах.

Сейчас в Беларуси насчитывается около 60 иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений. Владимир Макей не исключает, что в скором времени их может стать еще больше.