В Беларуси на 18 железнодорожных вокзалах появился бесплатный Wi-Fi

С 10 июля на 18 железнодорожных вокзалах в Беларуси появился бесплатный Wi-Fi. О развитии сопутствующих сервисов для пассажиров сегодня сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
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С 10 июля на 18 железнодорожных вокзалах в Беларуси появился бесплатный Wi-Fi. О развитии сопутствующих сервисов для пассажиров сегодня сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.