В Беларуси на 18 железнодорожных вокзалах появился бесплатный Wi-Fi

С 10 июля на 18 железнодорожных вокзалах в Беларуси появился бесплатный Wi-Fi. О развитии сопутствующих сервисов для пассажиров сегодня сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

С 10 июля БЖД и мобильный оператор связи МТС в тестовом режиме организовали бесплатный доступ к интернету по сети Wi-Fi на 18 железнодорожных вокзалах. Хот-споты появились на вокзалах в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске, Молодечно, Бобруйске, Орше, Кричеве, Осиповичах, Барановичах, Пинске, Жлобине, Борисове, Лунинце, Лиде, Полоцке и Калинковичах.

В БЖД отметили, что c 25 июля на всех железнодорожных вокзалах Wi-Fi планируется запустить в коммерческую эксплуатацию.