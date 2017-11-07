В Барановичах расследуют обстоятельства травмирования троих детей

Барановичские следователи проводят проверку по факту травмирования троих детей в результате взрыва аэрозольного баллончика. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Пострадавшие с серьезными ожогами (у них существенно пострадали лицо, руки и ноги) находятся в реанимации. По данным медиков, у них развивается ожоговая болезнь.

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Инцидент произошел 8 июля на территории недостроенного магазина в Барановичах. Сотрудники Следственного комитета установили, что четверо детей жгли внутри него костер, а когда огонь стал гаснуть, они бросили в него аэрозольный баллончик, который нашли здесь же. Произошел взрыв. Трое ребят (2005, 2006 и 2007 г.р.) получили ожоги, четвертый товарищ не пострадал.

Сначала пострадавших доставили в местную больницу, а затем перевезли для дальнейшего лечения в ожоговый центр в Минск. Врачи говорят, что состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Они надеются на благоприятный исход, но конкретных прогнозов пока не делают.