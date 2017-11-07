Мужчина пытался перерезать себе горло в центре Минска

Мужчина пытался перерезать себе горло на Октябрьской площади в Минске на глазах у сотрудников милиции, которые в итоге спасли суицидника. Попытка публичного самоубийства произошла в центре столицы в прошлую пятницу, 7 июля. Информацию об этом подтвердил представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Находясь на Октябрьской площади в Минске, неизвестный мужчина полоснул себе по горлу острым предметом. По словам Ластовского, он был в неадекватном состоянии. Это произошло на глазах у сотрудников ОМОН, которые тут же скрутили мужчину и передали медикам скорой помощи, вызванным на место происшествия. «Его отвезли в больницу. Что с ним сейчас, я не знаю», - отметил пресс-секретарь столичной милиции в комментарии «Нашей Нiве»