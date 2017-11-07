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11. 07. 2017

Около 40 человек написали заявления в милицию на "Калипсо Тур"

Около 40 человек обратились в столичную милицию с заявлениями на недобросовестную турфирму. Правоохранители продолжают устанавливать граждан, которые заключали договоры с туристической компанией «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Обманутые клиенты, которые заплатили предоплату за отдых на море, а в итоге никуда не отправились и не смогли получить свои деньги обратно, стали обращаться в милицию. Они сообщили, что ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» оказывают некачественные туристические услуги, продавая путевки в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. 
 
«На сегодняшний момент в Октябрьское РУВД Минска обратились около 40 потерпевших», - отметила Эвелина Марковская.
 
Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку и полагают, что потерпевших может быть больше. Они просят граждан, заключавших договоры с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», позвонить по телефонам: 8 (017) 239-64-73, 8 (017) 226-21-05 или 8 (029) 562-76-93.
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