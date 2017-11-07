За полгода в поездах БЖД оштрафовали почти 4 тыс. "зайцев"

За январь-июнь 2017 года контролеры-ревизоры оштрафовали 3 835 граждан за безбилетный проезд в пассажирских поездах городских и региональных линий экономкласса. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре БЖД.

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За полгода контролеры-ревизоры провели около 27,7 тыс. проверок. Большинство из них прошли в поездах городских и региональных линий экономкласса – около 26,7 тыс. проверок, или 96,6% от общего количества.

3 835 граждан оштрафовали за проезд без билета. В отношении 443 пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении. 594 человека попались во время курения в запрещенных местах и получили штраф. «В результате контроля в поездах взыскано штрафов на сумму 69,3 тысячи рублей», - отметили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Также представители БЖД напомнили, что штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины (сейчас - 11,5 руб.), в поездах региональных линий - 0,7 базовой (16,1 руб.), межрегиональных и международных линий — 1 базовую (23 руб.). Курение в запрещенных местах чревато штрафом в размере до 4 базовых величин (92 руб.).