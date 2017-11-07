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11. 07. 2017

В Минске башенный кран упал на строящийся дом: рабочий в больнице

Источник фото: МЧС

11.07.2017 года на улице Аэродромной в Минске башенный кран рухнул прямо на соседний строящийся дом. 31-летний машинист пролетел 44 метра в кабине упавшего крана и получил тяжелые травмы. Подробности ЧП сообщили сегодня в столичном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте на стройплощадке на ул. Аэродромной в Минске поступило в службу 101 около 9:45. Оказалось, что кран упал в процессе подъема 100-килограммовой арматуры, а находившийся в кабине машинист рухнул на землю с высоты 44 метров. Мужчину госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
 
На месте происшествия сейчас ведутся аварийные и восстановительные работы. Обстоятельства происшествия выясняют  сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, Департамента государственной инспекции труда, Проматомнадзора и иных организаций.

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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