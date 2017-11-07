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11. 07. 2017

В Гомеле 80-летнего старика подозревают в совращении 5-летней девочки

В Гомельской области следователи расследуют уголовное дело в отношении 80-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Предполагается, что пенсионер домогался до пятилетней девочки.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила, что уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 167 УК по результатам доследственной проверки. Подозреваемым проходит гражданин 1936 года рождения. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.
 
На данный момент известно, что жертвой стала 5-летняя девочка, которая проживает с подозреваемым по соседству. По словам матери, малышка заходила во двор к соседу погулять. Женщина рассказала БелаПАН, что родственники пенсионера «просили ее забрать заявление и предлагали путевку в санаторий», но она отказала.
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