В Гомеле 80-летнего старика подозревают в совращении 5-летней девочки

В Гомельской области следователи расследуют уголовное дело в отношении 80-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Предполагается, что пенсионер домогался до пятилетней девочки.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила, что уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 167 УК по результатам доследственной проверки. Подозреваемым проходит гражданин 1936 года рождения. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия. На данный момент известно, что жертвой стала 5-летняя девочка, которая проживает с подозреваемым по соседству. По словам матери, малышка заходила во двор к соседу погулять. Женщина рассказала БелаПАН , что родственники пенсионера «просили ее забрать заявление и предлагали путевку в санаторий», но она отказала.