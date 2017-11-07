В Гомеле 80-летнего старика подозревают в совращении 5-летней девочки

В Гомельской области следователи расследуют уголовное дело в отношении 80-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Предполагается, что пенсионер домогался до пятилетней девочки.
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В Гомельской области следователи расследуют уголовное дело в отношении 80-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Предполагается, что пенсионер домогался до пятилетней девочки.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.