В Бресте ГАИ задержала водителя с 4,36 промилле алкоголя

Вечером 10 июля сотрудники ГАИ задержали в Бресте водителя, который обновил алкогольный антирекорд области – в его крови содержалось 4,36 промилле алкоголя. Оказалось, 31-летний мужчина возвращался домой с празднования дня рождения коллеги.

Около 18:15 в понедельник, 10 июля, инспекторы ГАИ обратили внимание на автомобиль «Опель», которые неуверенно двигался в направлении деревни Тельмы-2. Они остановили машину, за рулем которой находился 31-летний брестчанин. Медосвидетельствование показало в его крови 4,36 промилле алкоголя, что стало новым «антирекордом» в Брестской области.

Ранее этот человек уже попадался пьяным во время езды.