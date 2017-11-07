Женщина и трое детей пострадали от взрыва газового баллона в Сморгонском районе

В Сморгонском районе в кемпинге возле озера Белое в Сморгонском районе взорвался газовый баллон. Трое детей и женщина с ожогами попали в реанимацию. Следственные органы проводят проверку по поводу травмирования людей на отдыхе.
новость
новость
В Сморгонском районе в кемпинге возле озера Белое в Сморгонском районе взорвался газовый баллон. Трое детей и женщина с ожогами попали в реанимацию. Следственные органы проводят проверку по поводу травмирования людей на отдыхе.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.