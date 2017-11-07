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11. 07. 2017

Женщина и трое детей пострадали от взрыва газового баллона в Сморгонском районе

Источник фото: МЧС

В Сморгонском районе в кемпинге возле озера Белое в Сморгонском районе взорвался газовый баллон. Трое детей и женщина с ожогами попали в реанимацию. Следственные органы проводят проверку по поводу травмирования людей на отдыхе.

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Несчастный случай произошел в понедельник, 10 июля. В 18:20 спасатели получили сообщение, что на озере Белое, которое находится вблизи одноименной деревни, взорвался газовый баллон, пострадали четыре человека.
 
Оказалось, что возле водоема отдыхала компания из семи человек. Они установили недалеко от палатки газовый баллон, но не подключали его к газовой горелке и  плите. В 17:15 прогремел взрыв, находившиеся рядом получили ожоги.
 
Пострадавших – 29-летнюю женщину, ее 6-летнего сына и двух девочек-подростков – отвезли в больницу. Сейчас они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них ожоги первой-третьей степени 25-50% тела.
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