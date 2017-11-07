Башенный кран упал на строящийся дом в Минске: пострадал машинист‍

В Минске башенный кран упал на строящийся дом, в результате ЧП пострадал 31-летней машинист. Как сообщили в пресс-службе Минского городского управления МЧС, инцидент произошел утром 11 июля на стройплощадке на улице Аэродромной.
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В Минске башенный кран упал на строящийся дом, в результате ЧП пострадал 31-летней машинист. Как сообщили в пресс-службе Минского городского управления МЧС, инцидент произошел утром 11 июля на стройплощадке на улице Аэродромной.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.