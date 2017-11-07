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11. 07. 2017

Башенный кран упал на строящийся дом в Минске: пострадал машинист‍

Источник фото: МЧС

В Минске башенный кран упал на строящийся дом, в результате ЧП пострадал 31-летней машинист. Как сообщили в пресс-службе Минского городского управления МЧС, инцидент произошел утром 11 июля на стройплощадке на улице Аэродромной.

Кран поднимал 100-килограммовую арматуру и внезапно упал на многоэтажку, которая строится неподалеку. Кабина вместе с рабочим рухнула с высоты порядка 44 метров. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больнице.
 
На месте происшествия работают следователи, сотрудники инспекции труда и Проматомнадзора. Они устанавливают обстоятельства обрушения крана. Начальник городского управления госпромнадзора МЧС  Юрий Прохнич в комментарии СТВ предположил, что причина не организационная, а техническая. «Работы выполнялись правильно, груз был небольшой. А уже конкретно покажет расследование», - отметил он.

 

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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