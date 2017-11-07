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11. 07. 2017

12-14 июля в пункте пропуска "Урбаны" ограничат движение транспорта

Пункт пропуска "Урбаны - Силене" на границе Беларуси и Латвии Источник фото: Telegraf.by

В ближайшие несколько дней, с 12 по 14 июля, в пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сегодня сообщили в Витебской таможне.

По информации таможенников, с 12 по 14 июля движение автотранспорта в «Урбанах» будет ограничено в связи с ремонтными работами асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки. Это будет происходить с 8 часов утра до 8 часов вечера.
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