12-14 июля в пункте пропуска "Урбаны" ограничат движение транспорта

Пункт пропуска "Урбаны - Силене" на границе Беларуси и Латвии Источник фото: Telegraf.by Facebook

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В ближайшие несколько дней, с 12 по 14 июля, в пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сегодня сообщили в Витебской таможне.