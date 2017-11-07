В Кобрине пенсионерка облилась бензином и сожгла себя

На прошлой неделе в Кобринской центральной районной больнице скончалась 74-летняя местная жительница, которая устроила акт самосожжения возле реки Мухавец. Пожилая женщина облилась бензином и подожгла себя, чтобы уйти из жизни.
На прошлой неделе в Кобринской центральной районной больнице скончалась 74-летняя местная жительница, которая устроила акт самосожжения возле реки Мухавец. Пожилая женщина облилась бензином и подожгла себя, чтобы уйти из жизни.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.