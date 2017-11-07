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11. 07. 2017

В Кобрине пенсионерка облилась бензином и сожгла себя

На прошлой неделе в Кобринской центральной районной больнице скончалась 74-летняя местная жительница, которая устроила акт самосожжения возле реки Мухавец. Пожилая женщина облилась бензином и подожгла себя, чтобы уйти из жизни.

Обгоревшую женщину нашли возле реки Мухавец и доставили в больницу. 5 июля она скончалась в реанимации. По данному факту кобринские следователи проводят проверку. Сообщается, что погибшая находилась на учете у психиатра и ранее уже высказывала намерения совершить суицид.
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