Минстройархитектуры: адресное субсидирование жилья заменит указ №585

Адресное жилищное субсидирование, которое вводится в Беларуси указом №240, заменит действие указа №585 от 22.11.2007 года. Последний документ позволял молодыми многодетным семьям получать помощь от государства в погашении нельготных кредитов, взятых на строительство жилья. Как будет действовать на практике новый указ, рассказал сегодня представитель Минстройархитектуры Александр Горваль.

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Начальник Управления жилищной политики ведомства отметил, что указ №585 перестанет действовать 6 августа – с этой даты вступит в силу указ №240. Он уточнил, что граждане, которые имеют решение исполкомов о предоставлении субсидий, будут их получать, пишет БелТА . «Если решения не будет до этого времени, то по данным кредитам субсидии выплачиваться не будут», - добавил специалист.

По его словам, молодые и многодетные семьи смогут получать субсидии на уплату части процентов или компенсацию основного долга по указу №240. «Если говорить о балансе интересов, новый указ будет в ряде случаев выигрышнее субсидий, которые выдавались ранее», - считает Александр Горваль.

Он также сообщил, что механизм работы указа № 240 и вопросы, которые возникают в связи с его применением, будут прорабатываться на отдельных рабочих встречах в регионах и Минске. Они начнутся уже на этой неделе.