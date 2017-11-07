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11. 07. 2017

В Беларуси рыболовные угодья будут сдавать лишь с согласия президента

11 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №247, который вводит запрет на сдачу в аренду участков рек, ручьев и каналов. Действие принятого документа направлено на рациональное использование рыболовных угодий и повысить эффективность использования прудов, уточнили в пресс-службе главы государства.

Указ №247 устанавливает порядок передачи рыболовных угодий (озера, естественные водоемы) и земельных участков в аренду. Это можно будет сделать лишь с согласия президента.
 
Также в Беларуси будет внедрена комплексная схема размещения прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства. На основании этой схемы местные Советы депутатов будут передавать их в аренду, пишет БелТА.
 
«Для реализации права населения республики на бесплатное любительское рыболовство документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков (реки, ручьи, каналы)», - отмечается в комментарии к указу.
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