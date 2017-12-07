Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 12:27
+23°C
Завтра +21°C
+23°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

Последствия грозового фронта: массовые отключения света и "плывущие" машины

Источник фото: МЧС

Вечером 11 июля в Беларусь нагрянул очередной грозовой фронт. Сначала непогода пронеслась по Брестской и Гродненской областям, а затем добралась и до Минска. В результате грозы, ливней и шквалистого ветра жители 333 населенных пунктов оказались без света из-за повреждения линий электропередачи.

Сильный ветер срывал крыши домов, валил деревья. Всего в МЧС зафиксировали 18 случаев падения деревьев. В Брестской области были повреждены кровли 3 жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания.
 
В Гродненской области обильные осадки подтопили 13 жилых домов, 53 частных подворья и детский сад. Кроме того, возле деревни Новое Село в Волковысском районе дожди размыли участок дорожного полотна. К счастью, обошлось без пострадавших.
 
В Минской области больше всего пострадал Солигорск, где дожди залили улицы, в результате чего автомобили «поплыли».
 
 
 
По информации «Белэнерго», в течение минувших суток в 333 населенных пунктов нарушалось электроснабжение. Для устранения отключений оперативно выбывали аварийные бригады.
 
В шесть часов утра 12 июля без света оставались 26 населенных пунктов в Брестской, Минской и Могилевской областях.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.