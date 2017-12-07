Последствия грозового фронта: массовые отключения света и "плывущие" машины

Вечером 11 июля в Беларусь нагрянул очередной грозовой фронт. Сначала непогода пронеслась по Брестской и Гродненской областям, а затем добралась и до Минска. В результате грозы, ливней и шквалистого ветра жители 333 населенных пунктов оказались без света из-за повреждения линий электропередачи.

Сильный ветер срывал крыши домов, валил деревья. Всего в МЧС зафиксировали 18 случаев падения деревьев. В Брестской области были повреждены кровли 3 жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания.

В Гродненской области обильные осадки подтопили 13 жилых домов, 53 частных подворья и детский сад. Кроме того, возле деревни Новое Село в Волковысском районе дожди размыли участок дорожного полотна. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Минской области больше всего пострадал Солигорск, где дожди залили улицы, в результате чего автомобили «поплыли».

По информации «Белэнерго», в течение минувших суток в 333 населенных пунктов нарушалось электроснабжение. Для устранения отключений оперативно выбывали аварийные бригады.

В шесть часов утра 12 июля без света оставались 26 населенных пунктов в Брестской, Минской и Могилевской областях.