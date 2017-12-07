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12. 07. 2017

Около 300 студентов из России и Беларуси приехали строить БелАЭС

Около 300 студентов из России и Беларуси приехали в Островец, чтобы помогать строить Белорусскую атомную электростанцию. 11 июля здесь прошла церемония открытия третьего трудового семестра на Всебелорусской молодежной стройке, на которой присутствовали чиновники, руководство БелАЭС, представители генподрядчика и сами студенты.

В этом году в состав белорусско-российского студенческого стройотряда вошли 278 человек. 12 студотрядов были сформированы в белорусских вузах, еще три приехали из России. Чтобы принять участие в нем, студентам пришлось пройти жесткий конкурсный отбор: учитывались успеваемость, состояние здоровья и наличие строительной специальности.
 
Студенты пробудут на стройке атомной электростанции до 25 августа. Они будут выполнять бетонные, плотницкие и отделочные работы, класть тротуары и устанавливать бордюры, заниматься благоустройством территории.
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