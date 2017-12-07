В МЧС рассказали о последствиях шквалистого ветра и гроз в Беларуси

12 июля аварийные службы и сотрудники МЧС продолжили ликвидировать последствия вчерашнего грозового фронта, который нанес разрушения в ряде населенных пунктов Беларуси. 333 населенных пунктов остались без света, ветер повалил как минимум 18 деревьев, некоторые дома и строения остались без крыш и были подтоплены – такой урон нанесла белорусам разгулявшаяся стихия.

Больше всего от непогоды пострадали Брестская, Гродненская и Минская области. Как сообщили сегодня в МЧС Беларуси, из-за сильного ветра оказались повреждены крыши трех жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания в Брестской области. На Гродненщине продолжительные дожди подтопили 13 жилых домов, более 50 частных подворий и детский сад.

В Волковысском районе сильный ливень смыл часть асфальтированной дороги.

В Минской области больше всего пострадал Солигорск. Ливневая система не смогла справиться с большим количеством осадков, в результате чего дороги оказались затопленными, и автомобили «поплыли».

По данным ГП «Белэнерго», в 333 населенных пунктов Беларуси нарушалось электроснабжение из-за повреждения линий электропередачи. К шести часам утра без света оставались жители 26 населенных пунктов.