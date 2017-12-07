Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 13:56
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

В МЧС рассказали о последствиях шквалистого ветра и гроз в Беларуси

Источник фото: МЧС

12 июля аварийные службы и сотрудники МЧС продолжили ликвидировать последствия вчерашнего грозового фронта, который нанес разрушения в ряде населенных пунктов Беларуси. 333 населенных пунктов остались без света, ветер повалил как минимум 18 деревьев, некоторые дома и строения остались без крыш и были подтоплены – такой урон нанесла белорусам разгулявшаяся стихия.

Больше всего от непогоды пострадали Брестская, Гродненская и Минская области. Как сообщили сегодня в МЧС Беларуси, из-за сильного ветра оказались повреждены крыши трех жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания в Брестской области. На Гродненщине продолжительные дожди подтопили 13 жилых домов, более 50 частных подворий и детский сад.
 
 
В Волковысском районе сильный ливень смыл часть асфальтированной дороги.
 
В Минской области больше всего пострадал Солигорск. Ливневая система не смогла справиться с большим количеством осадков, в результате чего дороги оказались затопленными, и автомобили «поплыли».
 
 
 
По данным ГП «Белэнерго», в 333 населенных пунктов Беларуси нарушалось электроснабжение из-за повреждения линий электропередачи. К шести часам утра без света оставались жители 26 населенных пунктов.
 
 
Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.