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12. 07. 2017

Лукашенко: Беларусь должна заявить о себе на мировой арене

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларуси необходимо во весь голос заявить о себе на мировой арене и активнее защищать национальные интересы для укрепления своего суверенитета. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики, прошедшем 11 июля.

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По мнению главы государства, выстаивать деятельность по внешней политике и экономике также нужно по-новому – «более масштабно и наступательно». Александр Лукашенко подчеркнул, что это следует сделать не ради амбиций, а чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство политически и экономически. 
 
Также белорусский лидер потребовал увеличивать экспорт услуг, продвигать не только марку «Сделано в Беларуси», но и другие бренды, например, «Отдых в Беларуси» и «Лечиться в Беларуси». Для этого необходимо по максимуму использовать возможности республики, чтобы привлечь туристов из-за рубежа. «Мы существенно недорабатываем в этом направлении», - отметил он.
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