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12. 07. 2017

В Минске второй раз за неделю спасли пьяных хозяев на пожаре в квартире

Источник фото: МЧС

В Минске работники МЧС второй раз за неделю спасали пьяных хозяев на пожаре в одной и той же квартире на улице Одинцова. Первый пожар произошел вечером 5 июля, второй – спустя шесть дней, сообщили сегодня в Минском городском управлении МЧС.

Вечером 5 июля соседи позвонили по номеру 101 и сообщили о пожаре в квартире на первом этаже дома по улице Одинцова. Оказалось, что в одной из комнат загорелся диван. Спасатели эвакуировали из квартиры 64-летнего владельца жилья, инвалида первой группы, а также его супругу и гостя, которые спали в другой комнате. Все пострадавшие находились в нетрезвом состоянии. Их доставили в больницу.
 
Около 21:30 во вторник, 11 июля, соседи снова позвонили в МЧС и сообщили, что квартира задымлена. На этот раз там горел матрас. Спасатели потушили огонь и вынесли из жилища хозяина квартиры и его жену. Мужчина находился в коридоре, его супруга спала в соседней комнате. Оба были пьяны. И вновь на место происшествия вызвали скорую помощь, которая забрала супругов в больницу.
 
По данным МЧС, в обоих случаях пожар произошел из-за неосторожности при курении хозяином квартиры.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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