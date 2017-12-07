Под Волковыском Volvo провалилась в размытую ливнем яму на дороге

Во время вчерашнего ливня в Волковысском районе смыло часть асфальтовой дороги Новое Село – Ендриховцы. В образовавшуюся посреди проезжей части яму провалился автомобиль Volvo. Подробнее об инциденте сегодня, 12 июля, сообщили в ГАИ Гродненской области.

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По информации инспекторов, участок дороги разрушился как раз в тот момент, когда по нему проезжал автомобиль. Сначала 26-летний водитель Volvo проехал злополучный участок без происшествий, а когда возвращался обратно, машина внезапно провалилась.

Водитель ехал с небольшой скоростью из-за плохой видимости во время дождя. «Участок дороги, под которым проходит водопропускная труба, проехал передней осью, после чего заднюю ось резко потянуло вниз и автомобиль оказался в яме», - рассказали в ГАИ.

Мужчина не пострадал. Доставали автомобиль из ямы с помощью крана. На помощь пришли работники предприятия, расположенного поблизости от места ДТП.