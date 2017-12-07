Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 17:00
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
12. 07. 2017

Под Волковыском Volvo провалилась в размытую ливнем яму на дороге

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Во время вчерашнего ливня в Волковысском районе смыло часть асфальтовой дороги Новое Село – Ендриховцы. В образовавшуюся посреди проезжей части яму провалился автомобиль Volvo. Подробнее об инциденте сегодня, 12 июля, сообщили в ГАИ Гродненской области.

смотрите также В МЧС рассказали о последствиях шквалистого ветра и гроз в Беларуси
По информации инспекторов, участок дороги разрушился как раз в тот момент, когда по нему проезжал автомобиль. Сначала 26-летний водитель Volvo проехал злополучный участок без происшествий, а когда возвращался обратно, машина внезапно провалилась.
 
 
Водитель ехал с небольшой скоростью из-за плохой видимости во время дождя. «Участок дороги, под которым проходит водопропускная труба, проехал передней осью, после чего заднюю ось резко потянуло вниз и автомобиль оказался в яме», - рассказали в ГАИ.
 
Мужчина не пострадал. Доставали автомобиль из ямы с помощью крана. На помощь пришли работники предприятия, расположенного поблизости от места ДТП.
 
Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.