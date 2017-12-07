Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 18:32
+22°C
Завтра +21°C
+22°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
12. 07. 2017

На границе с Украиной и Польшей появился бесплатный Wi-Fi на 15 минут

В автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей и Украиной установили точки доступа Wi-Fi от «Белтелекома». Бесплатно воспользоваться интернетом можно лишь в течение первых 15 минут в сутки, а чтобы продолжить сеанс, необходимо внести оплату. В «Белтелекоме» сегодня рассказали, как это сделать.

смотрите также В Беларуси на 18 железнодорожных вокзалах появился бесплатный Wi-Fi
Общественные точки беспроводного доступа в сеть интернет Wi-Fi появились в следующих пунктах пропуска: «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи». Теперь люди, пересекающие границу с Украиной и Польшей в этих местах, могут воспользоваться доступом в интернет. Для этого нужно подключится с мобильных устройств к сети Wi-Fi BELTELECOM. 
 
Первые 15 минут будут бесплатными. Чтобы получить доступ в интернет на 60 или 180 минут, нужно отправить пустое сообщение на номер 9101 (для абонентов МТС) и 9102 (velcom) и оплатить дополнительное время. На телефон придет код доступа, который нужно будет ввести в соответствующее поле Web-портала авторизации. Также для оплаты доступа в интернет можно воспользоваться картой предоплаты «Белтелекома».
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.