На границе с Украиной и Польшей появился бесплатный Wi-Fi на 15 минут

В автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей и Украиной установили точки доступа Wi-Fi от «Белтелекома». Бесплатно воспользоваться интернетом можно лишь в течение первых 15 минут в сутки, а чтобы продолжить сеанс, необходимо внести оплату. В «Белтелекоме» сегодня рассказали, как это сделать.

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Общественные точки беспроводного доступа в сеть интернет Wi-Fi появились в следующих пунктах пропуска: «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи». Теперь люди, пересекающие границу с Украиной и Польшей в этих местах, могут воспользоваться доступом в интернет. Для этого нужно подключится с мобильных устройств к сети Wi-Fi BELTELECOM.

Первые 15 минут будут бесплатными. Чтобы получить доступ в интернет на 60 или 180 минут, нужно отправить пустое сообщение на номер 9101 (для абонентов МТС) и 9102 (velcom) и оплатить дополнительное время. На телефон придет код доступа, который нужно будет ввести в соответствующее поле Web-портала авторизации. Также для оплаты доступа в интернет можно воспользоваться картой предоплаты «Белтелекома».