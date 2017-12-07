Хоккеисты минского и рижского "Динамо" сыграют под открытым небом

23 августа минское «Динамо» начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Один из матчей чемпионата «зубры» могут провести на открытом воздухе. Сегодня КХЛ обнародовала календарь десятого сезона турнира, в котором будут участвовать 27 команд. 23 августа минское «Динамо» проведет домашний матч против финского

Сегодня КХЛ обнародовала календарь десятого сезона турнира, в котором будут участвовать 27 команд. 23 августа минское «Динамо» проведет домашний матч против финского «Йокерита». 25 августа команда встретится на «Минск-Арене» с «Витязем», а 27 августа – с московским ЦСКА.

20 января 2018 года минское «Динамо» сыграет в гостях у рижских одноклубников. Планируется, что эта встреча пройдет на открытом воздухе, о чем сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.