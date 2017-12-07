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12. 07. 2017

В Гомеле "мастер по обслуживанию систем воды" собирал деньги с горожан

В Гомеле 31-летний местный житель представлялся мастером по обслуживанию систем воды и собирал с горожан деньги «за воду». Правоохранители установили около 50 подобных случаев, большинство пострадавших – пенсионеры.

Мужчина раньше работал в фирме, которая обслуживает системы фильтрации воды. При увольнении он скопировал себе базу данных клиентов и решил ею воспользоваться, пишет sb.by.
 
Мошенник приходил к людям, в чьих квартирах были установлены системы фильтрации воды, и проводил «плановый осмотр». Не подозревающие подвоха люди впускали его к себе домой, где он создавал видимость работы, а затем брал деньги – от 25 до 40 рублей за один визит.
 
Вскоре руководство фирмы узнало о «мастере» и обратилось в милицию. В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас он находится под стражей.
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