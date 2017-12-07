В Гомеле "мастер по обслуживанию систем воды" собирал деньги с горожан

В Гомеле 31-летний местный житель представлялся мастером по обслуживанию систем воды и собирал с горожан деньги «за воду». Правоохранители установили около 50 подобных случаев, большинство пострадавших – пенсионеры.
В Гомеле 31-летний местный житель представлялся мастером по обслуживанию систем воды и собирал с горожан деньги «за воду». Правоохранители установили около 50 подобных случаев, большинство пострадавших – пенсионеры.
Однажды в Беларуси:
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.