Минтруда объяснило, почему в стаж для пенсии засчитывают не больше 9 лет декрета

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, почему в Беларуси не увеличили максимальную продолжительность периодов ухода за малолетним ребенком, включаемых в страховой стаж для назначения пенсии, с 9 лет до 12 лет. Также в ведомстве прокомментировали вопросы снижения страхового стажа для отдельных категорий граждан, учитывая нормы указа №233 от 29.06.2017 года.
В Минтруда отметили, что в многодетных семьях дети обычно появляются на свет без больших перерывов между рождениями. «Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми», - уточнили представители министерства.
При этом стаж не обязательно увеличивается на три года за каждого ребенка. При его исчислении учитывается, работает ли мама на дату рождения ребенка - совпадающие по времени периоды работы и/или декретного отпуска учитываются лишь один раз.
Ранее в Беларуси некоторым категориям граждан уменьшили страховой стаж
для назначения пенсии по возрасту. В соответствии с указом №233, который был подписан 29 июня, страховой стаж снижен до 10 лет для тех, кто ухаживал за инвалидом, проходил военную службу, учился на дневном отделении.