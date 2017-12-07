Минтруда объяснило, почему в стаж для пенсии засчитывают не больше 9 лет декрета

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, почему в Беларуси не увеличили максимальную продолжительность периодов ухода за малолетним ребенком, включаемых в страховой стаж для назначения пенсии, с 9 лет до 12 лет. Также в ведомстве прокомментировали вопросы снижения страхового стажа для отдельных категорий граждан, учитывая нормы указа №233 от 29.06.2017 года.

В Минтруда отметили, что в многодетных семьях дети обычно появляются на свет без больших перерывов между рождениями. «Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми», - уточнили представители министерства.

При этом стаж не обязательно увеличивается на три года за каждого ребенка. При его исчислении учитывается, работает ли мама на дату рождения ребенка - совпадающие по времени периоды работы и/или декретного отпуска учитываются лишь один раз.