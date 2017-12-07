Белорусские вузы установили стоимость обучения для первокурсников

В первый день кампании по приему документов белорусские вузы опубликовали стоимость обучения на платной форме для студентов-первокурсников на 2017/2018 учебный год.

смотрите также Белорусские вузы начали прием документов

В Белорусском государственном университете стоимость обучения на дневном отделении для студентов 1-го курса достигает 2 851 руб. в год. Самые дорогие специальности – международное право, правоведение и экономическое право. Будущим филологам и специалистам по социальной работе нужно будет заплатить 2 039 руб. Это самые дешевые направления в ведущем вузе страны.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники дороже всего учиться тем, кто решил связать свою жизнь с программирование. Так, на факультете информационных технологий и управления, инженерно-экономическом факультете студентам-первокурсникам придется платить 2 530 руб. в год, на факультете компьютерных систем и сетей – 2 750 руб. На других факультетах стоимость обучения составляет не меньше 2 255 руб.

Самыми дорогими специальностями в Белорусском национальном техническом университете являются архитектура и архитектурный дизайн – стоимость года обучения достигает 2 797 руб.