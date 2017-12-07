От Антарктиды откололся крупнейший айсберг в истории

От ледника Ларсен С, который находится в юго-западной части Антарктиды, откололся самый большой айсберг в истории. Его вес составляет около 1 трлн тонн, площадь - около 6 тысяч квадратных километров. Это примерно в 17 раз больше, чем площадь Минска (348 кв. км).

Ученые наблюдали за процессом распада ледяного шельфа на юго-западе Антарктиды в течение десяти лет. В 2011 году они заметили растущую трещину, которая за несколько лет превысила 100 километров. В начале июля глыбу с шельфом «удерживала» полоска льда шириной в 5 километров. 10-12 июля айсберг отделился от берега Антарктиды.

Специалисты считают, что разлом спровоцировали изменения климата. В частности, за последние полвека на Антарктическом полуострове увеличилась на 2,5 градуса.