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12. 07. 2017

От Антарктиды откололся крупнейший айсберг в истории

От ледника Ларсен С, который находится в юго-западной части Антарктиды, откололся самый большой айсберг в истории. Его вес составляет около 1 трлн тонн, площадь - около 6 тысяч квадратных километров. Это примерно в 17 раз больше, чем площадь Минска (348 кв. км).

Ученые наблюдали за процессом распада ледяного шельфа на юго-западе Антарктиды в течение десяти лет. В 2011 году они заметили растущую трещину, которая за несколько лет превысила 100 километров. В начале июля глыбу с шельфом «удерживала» полоска льда шириной в 5 километров. 10-12 июля айсберг отделился от берега Антарктиды.
 
Специалисты считают, что разлом спровоцировали изменения климата. В частности, за последние полвека на Антарктическом полуострове увеличилась на 2,5 градуса.
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