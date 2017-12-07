"Селфи делают меня модным": с Лукашенко снова сделали селфи

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске и охотно делал селфи с участниками мероприятия. Фотографию этого процесса опубликовала пресс-служба главы государства.
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске и охотно делал селфи с участниками мероприятия. Фотографию этого процесса опубликовала пресс-служба главы государства.
Однажды в Беларуси:
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.