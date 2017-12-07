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12. 07. 2017

"Селфи делают меня модным": с Лукашенко снова сделали селфи

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске и охотно делал селфи с участниками мероприятия. Фотографию этого процесса опубликовала пресс-служба главы государства.

На прошлой неделе Байнет «взорвала» новость о первом «официальном» селфи Александра Лукашенко. Участница минской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ сфотографировалась с белорусским лидером и выложила снимок в Instagram.
 
И вот новое селфи с президентом Беларуси. Сфотографироваться рядом с ним поспешили участники Всемирного конгресса русской прессы, который стартовал в Минск 12 июля.
 
«Селфи делают меня модным», - так Александр Лукашенко отреагировал на просьбу с ним сфотографироваться, пишет kp.by.
 

 
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