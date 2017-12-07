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12. 07. 2017

В Беларуси хотят построить спортивный аналог Диснейленда

В Беларуси хотят построить спортивный аналог Диснейленда. Проект тематического парка развлечений Champions World был представлен сегодня на международном форуме «Летняя встреча специалистов индустрии развлечений».

Парк развлечений планируется разместить в 25 километрах от Минска на территории индустриального парка «Великий камень» (Смолевичский район). Это будет многофункциональный туристический комплекс всесезонного активного отдыха всей семьи, который связан с детским спортом и олимпийским движением.
 
Проектом предусмотрено, что парк будет разделен на пять тематических частей, символизирующих пять частей света на эмблеме Олимпийского движения. Здесь разместятся центр электрокартинга, арена для киберспорта, экстремальные аттракционы, кинотеатр и боулинг, площадки для игровых видов спорта (пейнтбола, скейтинга и паркура), аквапарк с водными аттракционами. Также в «Мире чемпионов» появятся кемпинг, детская спортивная деревня, отели, рестораны и кафе, пишет БелТА.
 
Разработчики проекта считают, что благодаря разнообразию услуг, сконцентрированных в одном месте, комплекс будет пользоваться популярностью у туристов.
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