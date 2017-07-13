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13. 07. 2017

Белорусские дипломаты работают над полным снятием санкций США

Источник фото: РБК

Белорусские дипломаты работают над полным снятием американских санкций. В этом году экспорт услуг в США может достичь 500 миллионов долларов, сообщил сегодня Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США.

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По его словам, в течение нескольких лет происходит процесс нормализации отношений между Беларусью и США, который носит довольно устойчивый характер. Дипломат отметил, что стороны идут навстречу друг другу, но определенные стереотипы еще существуют.
 
«И еще не сняты американские санкции, они приостановлены в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью», - сообщил он, пишет БелТА.
 
Также Павел Шидловский заметил, что улучшение двусторонних отношений позволяет Беларуси и США развивать сотрудничество по ряду направлений, включая торгово-экономический и инвестиционный. В этом году наблюдается позитивная динамика экспорта белорусских товаров. В январе-мае он увеличился в два с половиной раза и составил 80 миллионов долларов. Быстрыми темпами растет и экспорт услуг в США, благодаря чему Беларусь может выйти к концу 2017 года на показатель в 500 миллионов долларов, заключил дипломат.
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