Минская турфирма "увела" у клиентов 70 тыс. долларов

В правоохранительные органы продолжают поступать заявления от людей, пострадавших от турфирмы «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.». По последним данным, в милиции сейчас лежит уже 59 заявлений, тогда как пару дней назад их было еще 40. Люди потеряли около 138 тысяч рублей, или около 70 тысяч долларов.

смотрите также Около 40 человек написали заявления в милицию на "Калипсо Тур" По словам представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелины Марковской, правоохранители подсчитали предварительную сумму ущерба. Сейчас она составляет около 138 тысяч рублей, пишет БелТА Также в столичной милиции продолжают устанавливать граждан, которые заключили договоры с «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» и не получили услугу в виде организации поездки за границу. Всем, кто считает себя потерпевшими, нужно позвонить по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93.