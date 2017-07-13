МИД: Беларусь пригласит международных наблюдателей на учения "Запад-2017"

Беларусь пригласит международных наблюдателей на белорусско-российские учения «Запад-2017», хоть и не обязана это делать. Вся необходимая информации о предстоящих учениях будет направлена государствам ОБСЕ, сообщил в четверг, 13 июля, пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» запланированы на сентябрь. Дмитрий Мирончик подчеркнул, что учения носят плановый характер и не представляют угрозы для кого-либо. Об их проведении Беларусь уведомила все страны ОБСЕ еще в конце прошлого года, как того требует Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В учениях будут принимать участие не более 13 тысяч военнослужащих, и поэтому Беларусь не обязана приглашать международных наблюдателей. Однако Беларусь, «действуя в духе доброй воли», Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций.

По словам представителя МИД, приглашения получат ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международный Комитет Красного Креста, аккредитованные при посольствах в Беларуси военные атташе, а также военные наблюдатели от Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.