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13. 07. 2017

Сегодня в Витебске торжественно откроется «Славянский базар»

Сегодня, 13 июля, в Витебске состоится церемония торжественного открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар», который пройдет здесь уже в 26-й раз. На днях в Летнем амфитеатре прошли сольные концерты российский артистов эстрады Зары и Григория Лепса, а сегодня вечером здесь дадут официальный старт «Славянскому базару».

Планируется, что перед участниками фестиваля и его гостями по традиции с речью выступит президент Беларуси Александр Лукашенко. Также на территории Летнего амфитеатра поднимут с флаги стран-участниц. В этом году их насчитывается 36.
 
Вечером здесь состоится масштабный концерт. На открытии «Славянского базара» будут выступать Хулио Иглесиас-младший, ирландский рок-музыкант Крис де Бург, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, NaviВand, Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун и многие другие.
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