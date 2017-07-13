В Минске прошел сильный ливень – фото и видео очевидцев

Вслед за Брестом и Гродно удар стихии принял на себя и в Минск. Как только небо затянуло черными тучами, загремел гром и начался сильный ливень – жители столицы стали делиться фотографиями непогоды в социальных сетях.
На улице Богдановича мощные порывы ветра сорвали рекламный щит, который впоследствии упал на припаркованный автомобиль Renault. Конструкция пробила лобовое стекло и вошла в салон. К счастью, в это время в машине никого не было.
Упал рекламный щит на ул.Богдановича ,вроде как задел автомобиль @112by @112MINSK pic.twitter.com/gVOeF3XT5Z— Nikita (@Nikitka93) 13 июля 2017 г.
Другие фото и видео сегодняшней непогоды в Минске:
Фото: Иван Ивановский
Фото: Роман Чучвал
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