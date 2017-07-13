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13. 07. 2017

В Минске прошел сильный ливень – фото и видео очевидцев

Фото: Иван Ивановский Источник фото: "ВКонтакте"

Вслед за Брестом и Гродно удар стихии принял на себя и в Минск. Как только небо затянуло черными тучами, загремел гром и начался сильный ливень – жители столицы стали делиться фотографиями непогоды в социальных сетях.

смотрите также Видеофакт: в Гродно и Бресте сильный ливень затопил улицы

На улице Богдановича мощные порывы ветра сорвали рекламный щит, который впоследствии упал на припаркованный автомобиль Renault. Конструкция пробила лобовое стекло и вошла в салон. К счастью, в это время в машине никого не было.

 

 

Другие фото и видео сегодняшней непогоды в Минске:

Фото: Иван Ивановский

Фото: Роман Чучвал

 
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– Мальчик, а давно идет дождь?

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