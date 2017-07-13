«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Беларуси

13 июля стало известно, что «Яндекс.Такси» и Uber решили объединить свои сервисы по онлайн-заказу такси в Беларуси, а также в России, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане. Объединенную компанию будет возглавлять гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Компании вложат в новую деятельность более 300 миллионов долларов (Uber – 225 млн и «Яндекс» - 100 млн). Эксперты оценивают стоимость объединенной компании в 3,7 миллиарда долларов.

В компаниях обещают, что клиенты обоих служб по заказу такси в онлайн режиме не почувствуют изменений. Несмотря на их объединение, заказы по-прежнему будут принимать как через «Яндекс.Такси», так и посредством Uber. Удобство заключается в том, что пользователям станет доступно еще больше автомобилей. Водители будут работать на единой платформе, чтобы в одном приложении принимать заказы от «Яндекс.Такси» и Uber.

Ожидается, что сделка по объединению бизнесов будет закрыта в четвертом квартале 2017 года. Для этого она должна пройти согласование с регулирующими госорганами.