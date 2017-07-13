Минстройархитектуры попросит президента продлить действие указа №585‍

13.07.2017 года стало известно, что Министерство архитектуры и строительства Беларуси хочет продлить действие указа №585 о предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства при строительстве жилья. Сегодня министр Анатолий Черный признал, что отмена этого указа, что планировать сделать ранее, является ошибкой.

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На днях в Минстройархитектуры сообщили, что подписанный президентом указ №240 о введении адресных жилищных субсидий заменит собой действие указа №585. Люди, которые брали большие кредиты на строительство жилья, рассчитывая на помощь государства по этому указу, стали возмущаться и просить не отменять документ.

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный сегодня заявил: «Действительно, надо признать, что это серьезная ошибка». По его словам, уже подготовлено обращение к президенту Александру Лукашенко о продлении действия указа №585 на период завершения строительства домов, строительство которых начато до того, как указ №240 вступит в силу. Это произойдет 6 августа 2017 года.

«Продление будет не более чем до первого квартала 2018 года», - уточнил чиновник.