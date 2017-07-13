В детском конкурсе на "Славянском базаре" победила белоруска

Обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» на «Славянском базаре» стала белорусская исполнительница Мария Магильная. Сегодня в концертном зале «Витебск» прошли гала-концерт и церемония награждения лауреатов конкурса.

Мария Магильная получит приз сегодня вечером во время торжественного открытия «Славянского базара». Вручать его будет президент Александр Лукашенко. Кроме того, девочка исполнит песню на сцене с известными артистами. За победу в конкурсе ей подарят 5 тысяч долларов и диплом.

Лауреатом первой премии (3 тыс. долларов) стал Эрик Мкртчян из Армении, а вторую премию (2 тыс. долларов) разделили между собой Сесил из Болгарии и Ержан Максим из Казахстана, третью (1 тыс. долларов) - россиянка Екатерина Кретова и македонка Мария Спасовска.