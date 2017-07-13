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13. 07. 2017

Новый вирус-вымогатель рассылает фото, переписку и историю браузера

Специалисты компании McAfee обнаружили в Google Play вирус-вымогатель LeakerLocker, который находился в нескольких приложениях. Вредоносное ПО копирует и рассылает другим пользователям личные фотографии и переписку.

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По информации McAfee, вирус блокирует смартфон и требует заплатить выкуп за разблокировку. Его особенностью является то, что он не шифрует данные пользователя, как другие вирусы-вымогатели, а создает их резервную копию. После этого в адрес пользователя поступают угрозы разослать фотографии, личные переписки и даже историю браузера всем контактам. Чтобы этого не произошло, от жертвы требуют 50 долларов.
 
Вирус нашли в двух приложениях на Google Play - Wallpapers Blur HD и Booster & Cleaner Pro. Они были удалены, но к тому времени программы успели скачать более 6 тысяч раз.
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