Новый вирус-вымогатель рассылает фото, переписку и историю браузера

Специалисты компании McAfee обнаружили в Google Play вирус-вымогатель LeakerLocker, который находился в нескольких приложениях. Вредоносное ПО копирует и рассылает другим пользователям личные фотографии и переписку.
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Специалисты компании McAfee обнаружили в Google Play вирус-вымогатель LeakerLocker, который находился в нескольких приложениях. Вредоносное ПО копирует и рассылает другим пользователям личные фотографии и переписку.
Однажды в Беларуси:
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.