Китай даст денег на строительство футбольного стадиона и бассейна в Минске

Власти Китайской Народной Республики готовы выделить Беларуси технико-экономическую помощь на сумму в 1,4 млрд юаней (около 200 млн долларов) для строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске. Об этом по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая рассказал министр экономики Владимир Зиновский.

По словам министра, белорусской стороне удалось договориться с китайскими партнерами об оказании технико-экономической помощи по строительство футбольного стадиона и бассейна в Минске. Это будет сделано в ближайшее время. Сегодня стороны подписали соглашение о начале финансового обоснования проектов.

«По нашим предположениям, на эти цели будет выделено 1,4 млрд юаней. Мы благодарны китайской стороне», - заявил Владимир Зиновский, пишет БелТА

За счет технико-экономической помощи Китая сейчас строят больницу в Боровлянах, студенческое общежитие в Минске. Также в Беларуси ввели в эксплуатацию более 10 социальных домов из 50 запланированных.