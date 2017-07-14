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14. 07. 2017

Китай даст денег на строительство футбольного стадиона и бассейна в Минске

Власти Китайской Народной Республики готовы выделить Беларуси технико-экономическую помощь на сумму в 1,4 млрд юаней (около 200 млн долларов) для строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске. Об этом по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая рассказал министр экономики Владимир Зиновский.

По словам министра, белорусской стороне удалось договориться с китайскими партнерами об оказании технико-экономической помощи по строительство футбольного стадиона и бассейна в Минске. Это будет сделано в ближайшее время. Сегодня стороны подписали соглашение о начале финансового обоснования проектов.
 
«По нашим предположениям, на эти цели будет выделено 1,4 млрд юаней. Мы благодарны китайской стороне», - заявил Владимир Зиновский, пишет БелТА.
 
За счет технико-экономической помощи Китая сейчас строят больницу в Боровлянах, студенческое общежитие в Минске. Также в Беларуси ввели в эксплуатацию более 10 социальных домов из 50 запланированных. 
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