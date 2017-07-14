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14. 07. 2017

Шуневич признал, что милиционеры "не всегда компетентны"

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич признал, что милиционеры не всегда хорошо справляются со своими обязанностями и допускают формализм в работе. Об этом он сообщил 13 июля в беседе с журналистами после того, как провел личный прием граждан в Совете Министров.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застаревших вопросов»,- отметил министр. По его словам, основной формой получения информации правоохранителями всегда были личные приемы и контакты с людьми, а привлечение общественности помогает обеспечивать правопорядок на должном уровне.
 
Однако на практике встречаются и случаи формализма в работе. В качестве примера Игорь Шуневич привел случай одной из заявительниц. Женщина получила штраф за парковку на месте для людей с ограниченными возможностями, а оказалось, что дождь смыл специальную наклейку на ее транспортном средстве.
 
«Работники правоохранительных органов с точки зрения закона поступили правильно, но формально. С такими фактами нужно бороться», - заключил глава МВД.
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