Шуневич признал, что милиционеры "не всегда компетентны"

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич признал, что милиционеры не всегда хорошо справляются со своими обязанностями и допускают формализм в работе. Об этом он сообщил 13 июля в беседе с журналистами после того, как провел личный прием граждан в Совете Министров.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застаревших вопросов»,- отметил министр. По его словам, основной формой получения информации правоохранителями всегда были личные приемы и контакты с людьми, а привлечение общественности помогает обеспечивать правопорядок на должном уровне.

Однако на практике встречаются и случаи формализма в работе. В качестве примера Игорь Шуневич привел случай одной из заявительниц. Женщина получила штраф за парковку на месте для людей с ограниченными возможностями, а оказалось, что дождь смыл специальную наклейку на ее транспортном средстве.

«Работники правоохранительных органов с точки зрения закона поступили правильно, но формально. С такими фактами нужно бороться», - заключил глава МВД.