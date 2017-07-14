В Гродно водитель грузовика сбил ребенка, взял с него расписку и уехал

В Гродно водитель грузовика сбил 15-летнего мальчика на велосипеде, а затем взял с него расписку об отсутствии претензий и уехал с места ДТП. Сейчас родители подростка разыскивают этого мужчину и свидетелей произошедшего.

ДТП произошло на Индурском шоссе примерно в 14:30 в среду, 12 июля. Грузовик ехал со стороны Южного рынка, а юный велосипедист с другом – со стороны деревни Малаховичи. При совершении левого поворота на перекрестке водитель грузовика сбил мальчика. Тот ударился о переднюю часть машины и упал на спину.

Впоследствии мальчик рассказал родителям, что водитель грузовика даже не поинтересовался его самочувствием, не говоря уже о вызове на место происшествия ГАИ. «Он просто открыл двери и сказал сыну: «Иди сюда, будешь писать расписку». Взял расписку о том, что мой сын не имеет претензий, и уехал», - сообщила мать пострадавшего TUT.by

Родители узнали о случившемся лишь вечером и вызвали ГАИ. Состояние ребенка удовлетворительное, у него остались ссадины и ушибы. Родители ребенка просят отозваться очевидцев инцидента. Звонить по телефонам: +375 29 782−99−07 или +375 29 585−56−73.