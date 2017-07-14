Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 12:56
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
14. 07. 2017

В Гродно водитель грузовика сбил ребенка, взял с него расписку и уехал

В Гродно водитель грузовика сбил 15-летнего мальчика на велосипеде, а затем взял с него расписку об отсутствии претензий и уехал с места ДТП. Сейчас родители подростка разыскивают этого мужчину и свидетелей произошедшего.

ДТП произошло на Индурском шоссе примерно в 14:30 в среду, 12 июля. Грузовик ехал со стороны Южного рынка, а юный велосипедист с другом – со стороны деревни Малаховичи. При совершении левого поворота на перекрестке водитель грузовика сбил мальчика. Тот ударился о переднюю часть машины и упал на спину.
 
Впоследствии мальчик рассказал родителям, что водитель грузовика даже не поинтересовался его самочувствием, не говоря уже о вызове на место происшествия ГАИ. «Он просто открыл двери и сказал сыну: «Иди сюда, будешь писать расписку». Взял расписку о том, что мой сын не имеет претензий, и уехал», - сообщила мать пострадавшего TUT.by.
 
Родители узнали о случившемся лишь вечером и вызвали ГАИ. Состояние ребенка удовлетворительное, у него остались ссадины и ушибы. Родители ребенка просят отозваться очевидцев инцидента. Звонить по телефонам: +375 29 782−99−07 или +375 29 585−56−73.
Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.