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14. 07. 2017

В минском метро в рюкзаке пассажирки загорелся аккумулятор для вейпа

В минском метро в рюкзаке одной из пассажирок внезапно загорелся аккумулятор для электронной сигареты. Это произошло вечером 13 июля на вход станции «Площадь Победы», сообщили представители Минского метрополитена. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Примерно в 20:47 пассажирка подходила к турникетам и заглянула в рюкзак, как внезапно из него вырвались языки пламени. К девушке подошел сотрудник УВД по охране метрополитена, который в течение нескольких секунд затушил огонь. Огнетушитель не понадобился.
 
 
 
В столичной подземке напомнили, что в Правилах перевозок пассажиров метрополитеном есть перечень запрещенных к перевозке взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и предметов. Только в июне в результате досмотровых мероприятий было выявлено 458 предметов, запрещенных к перевозке в метро. Люди пытались провезти пиротехнику, емкости с огнеопасными жидкостями и краской, баллоны с газом, газовую горелку, бензопилы и бензокосы с топливом.
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