В Бобруйске судят экс-главу сельсовета за связь с 14-летней девочкой

13 июля в Бобруйске начался судебный процесс над бывшим председателем Вишневского сельсовета Николаем Ревенковым. 56-летний мужчина подозревается в развратных действиях, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и половом сношении с 14-летней школьницей.

Бывший председатель сельсовета попал под стражу в ноябре 2016 года. Накануне ареста он написал заявление об увольнении по собственному желанию, а на сессии райсовета было принято решение лишить Ревенкова депутатского мандата, пишет «Вечерний Бобруйск»

Экс-чиновнику предъявили обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что у 14-летней девочки из деревни Стасевка выявили ВИЧ-инфекцию. Незадолго до неутешительного результата анализов школьница забеременела и сделала аборт. Информация поступила в милицию, и вскоре девочка призналась, что состояла в интимных отношениях с председателем сельского совета.

Николаю Ревенкову грозит до 15 лет лишения свободы.