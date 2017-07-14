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14. 07. 2017

СК: в Гомельской области участились преступления по заражению ВИЧ

В 2017 году в Гомельской области существенно увеличилось количество преступлений по заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые предусмотрены статьей 157 УК. Если с 2012 по 2016 годы здесь произошло 38 таких преступлений, то в первом полугодии этого года – уже 50.

В управлении Следственного комитета по Гомельской области отметили, что  с начала года наибольшее количество преступлений по заражению ВИЧ зафиксировано в Светлогорском районе (16), а также в Жлобинском (9) и Речицком (8) районах. Все потерпевшие заразились вирусом половым путем.
 
Гомельские следователи рассказали про несколько таких случаев. Так, 51-летняя жительница одной из деревень Светлогорского района в 2015 году неоднократно вступала в половую связь без презерватива с сожителем, хотя она знала о своем заболевании. За заражение мужчины с косвенным умыслом ВИЧ сельчанку приговорили к 2 годам колонии.
 
Такое же наказание постигло и 45-летнюю жительницу Светлогорска. Она заразилась ВИЧ в 2004 году, но «так как долгие годы болезнь не проявлялась, убедила себя в наличии врачебной ошибки и постаралась забыть о диагнозе». Женщина вышла замуж и в нескольких лет занималась сексом с супругом, не предохраняясь. Мужчина тоже заболел ВИЧ.
 
В Кормянском районе безработная 29-летняя женщина заразила ВИЧ бывшего мужа, 69-летнего пенсионера и его сына, а также несколько случайных знакомых. Ей было предъявлено обвинение по ч.3 ст.157 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы от 5 до 13 лет.
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