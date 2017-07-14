Billboard назвал самых богатых музыкантов 2016 года

13 июля американский журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов и исполнителей в 2016 году. На первой строчке рейтинга разместилась поп-певица Бейонсе, которой удалось заработать за прошлый год 62,1 млн долларов.

Второе место заняла рок-группа Guns N’ Roses, доход которой составил более 42,3 млн долларов. На третьем месте рейтинга оказался 67-летний фолк-музыкант Брюс Спрингстин, заработавший за год чуть меньше американских рокеров, - 42,2 млн долларов.

Также в первую десятку рейтинга самых высокооплачиваемых исполнителей вошли рэпер Дрейк, певица Адель, британская группа Coldplay, Джастин Бибер, кантри-певец Люк Брайан, Канье Уэст и исполнитель кантри Кенни Чесни. Во второй десятке находятся «Металлика», Барбра Стрейзанд, Рианна, американский пианист Билли Джоэл, певица Кэрри Андервуд и другие.