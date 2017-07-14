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14. 07. 2017

Хотел припугнуть: в Бобруйском районе мужчина с бензопилой напал на жену

В Бобруйском районе мужчина регулярно истязал свою жену – то набросится с кулаками, то изобьет резиновым шлангом. Однажды глава семейства решил припугнуть супругу и просунул заведенную бензопилу между ее ног, когда она держала на руках пятимесячного сына. Крутящаяся цепь захватила брючную ткань, а вместе с ней и человеческое тело.

Как сообщила заместитель прокурора Бобруйского района Зоя Алексютина, самый первый скандал между 25-летним парнем и его женой произошел в июне прошлого года. В день свадьбы сельчанин грубо обругал свою возлюбленную и несколько раз ударил по лицу, чтобы она с ним никогда не спорила и боялась даже перечить. Вскоре скандалы стали неотъемлемой частью их семейной жизни.
 
После побоев мужчина просил у жены прощения, а она выгораживала мучителя перед сотрудниками милиции, которые прибывали на вызов. Однако их отношения с каждым днем лишь обострялись. Мужчина имел спокойный характер, но стоило ему лишь немного выпить, то становился агрессивным и вспыльчивым. При этом, по словам односельчан, женщина иногда и сама провоцировала его на скандал.
 
После многочисленных конфликтов ребенка супругов забрали в больницу, пока те приведут в порядок жилье и задумаются над поведением. Также мужчину осудили за истязание, причинение легких телесных повреждений, угрозу убийством. Суд Бобруйского района назначил ему 2 года колонии открытого типа, пишет "Трыбуна працы".
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