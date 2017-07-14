23-летний минчанин, убивший трех человек, попросил расстрелять его

23-летний минчанин Вячеслав Сухарко, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство трех человек, попросил Верховный суд заменить это наказание расстрелом. 14 июля в Верховном суде рассматривают апелляцию мужчины, который надеется на более суровый приговор.

В декабре 2015 года Вячеслав Сухарко и его 44-летний товарищ Александр Жильников убили мужчину и его возлюбленную. 27-летняя воспитательница детского сада заплатила исполнителям 5 млн рублей (неденоминированных), чтобы отправить в больницу новую возлюбленную бывшего бойфренда. Она надеялась выиграть время и наладить отношения с мужчиной. Однако те перестарались и зарезали обоих.

После задержания выяснилась причастность Жильникова и Сухарко к еще одному убийству. Они лишили жизни жителя Колодищей, который сдавал одному из них квартиру.