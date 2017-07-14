Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 17:27
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

23-летний минчанин, убивший трех человек, попросил расстрелять его

23-летний минчанин Вячеслав Сухарко, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство трех человек, попросил Верховный суд заменить это наказание расстрелом. 14 июля в Верховном суде рассматривают апелляцию мужчины, который надеется на более суровый приговор.

В декабре 2015 года Вячеслав Сухарко и его 44-летний товарищ Александр Жильников убили мужчину и его возлюбленную. 27-летняя воспитательница детского сада заплатила исполнителям 5 млн рублей (неденоминированных), чтобы отправить в больницу новую возлюбленную бывшего бойфренда. Она надеялась выиграть время и наладить отношения с мужчиной. Однако те перестарались и зарезали обоих.
 
После задержания выяснилась причастность Жильникова и Сухарко к еще одному убийству. Они лишили жизни жителя Колодищей, который сдавал одному из них квартиру.
 
По словам Сухарко, Жильников убедил его, что за убийство он получит не больше пяти лет. А если тот возьмет вину на себя, то он обещает возить Сухарко передачи в колонию. Вначале молодой минчанин обвинял только себя, но затем выдал напарника следователям, пишет Радио «Свобода». В итоге Сухарко и Жильников получили пожизненное заключение, а женщина – 12 лет колонии.
Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.